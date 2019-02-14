Metruk binalar yıkılacak

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ANTALYA'DA Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. İlçe kaymakamları, belediye temsilcileri ve tüm kurum daire amirlerinin katıldığı toplantıda konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun gündeminde metruk binalar yer aldı.Münir Karaloğlu, kent merkezi ve ilçelerde metruk binalarla ilgili ilçe kaymakamlarına ve ilgili kurum amirlerine talimat verdi. Karaloğlu, "Metruk binalar Hem uyuşturucu bağımlıların, hem satıcıların, hem de fuhuşla ilgili suç işleyenlerin neredeyse istasyonu, durağı haline geliyor. Vatandaş yıkmıyorsa eğer, gideceğiz dozeri dayayıp kendimiz yıkıp atacağız. Bu metruk bina meselesi konusunda bütün Türkiye'de İç İşleri Bakanlığı'mızın kararlılığı var. Türkiye'yi ve Antalya'yı bu yapılardan kurtaracağız" dedi.