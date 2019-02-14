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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde kırsal bölgede yaşayan çocukları tiyatroyla tanıştıran 'Orada Bir Köy Var Uzakta' projesi 5'inci yılına ulaştı. Her yıl yeni bir temayla çocukların karşısına çıkan projenin bu yıl ki teması 'Mutluluk Çocuğa Yakışır' olarak belirlendi. Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi tarafından yürütülen proje 25 ilköğretim okuluyla buluştu. Etkinliğin son durağı Toslak Ketenlik, Mahmutlar 50. Yıl Ahmet Keşoğlu, Hamdullah Emin Paşa ve Mahmutlar Halil Ülker İlkokulu oldu.PROJE sorumlusu Nilbanu Engindeniz, çocuklarla gibebir görüyerek mutluluğun resmini yaptırdıklarını söyledi. Engindeniz, projeye katılan tüm çocukların resimlerinden oluşan Alanya sokaklarını süsleyen büyük bir sergi açacaklarını kaydetti. . Çocuklarla yürütülen drama çalışmasının sonucunda her biri kendi dünyalarındaki mutluluğun tanımını yaparak resmetmeye devam edecek.