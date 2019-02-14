O sürücü tutuklandı

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ANTALYA'DA Kepez Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Ahmet Çıvkın'a (38) bisikleti ile giderken arkadan çarptıktan sonra olay yerinden kaçan araç sürücüsü M.T. (35) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazanın ardından MOBESE kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, iki çocuk babası Ahmet Çıvkın'ın ölümüne neden olan aracın kahverengi renkli bir otomobil olduğunu belirledi. Çıvkın'ın bisikleti ile sağ şeritten giderken otomobilin arkadan hızla çarptığı, sonra durduğu. Yerde yaralı yatan yaralıya baktıktan sonra geri gelip olay yerinden kaçtığı görüntülere yansıdı.Aracın plakasını tespit eden ekipler kısa sürede sürücü M.T.'yi evinde yakaladı. M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çıvkın'ın acılı ailesi ise sürücünün kaçmasına tepki göstererek "Kaçması, kaza yerine ambulans çağırsa belki de yaşayacaktı. Sürücü kazadan değil cinayetten yargılanmalı" diyerek tepkilerini dile getirdiler.