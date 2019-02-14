En güzel hediye

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da Turan, Bekar ve Abid çiftleri, 'iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta' sözünün kanıtı oldu. Sevgililer Günü'nde 68 yaşındaki Bayram Turan, nakil bekleyen 47 yıllık eşi Arife Turan'a böbreğini verdi. 4 yıldır siroz hastalığı ile mücadele eden Ali Bekar ise 10 yıllık eşi Hanife Bekar'ın karaciğerinden alınan doku ile yaşama tutundu. Suriyeli Fadile Abid (30) ise böbreği, 3 çocuğunun babası Abdülbasit Abid'e (33) nakledilmek üzere hastaneye yattı.Eşinin "Kontrole gidiyoruz" diyerek götürdüğü hastanede kendisine nakil haberini verdiğini anlatan 61 yaşındaki Arife Turan, "Aşkımız ilk günkü gibi taze. Son nefese kadar devam edecek. Ameliyathaneye beraber gittiğimiz gibi inşallah bu dünyadan da beraber gideceğiz" dedi. Samsun'dan ameliyat için gelen Bayram Turan ise "Eşimin sürekli üzgün olmasına kalbim dayanmadı. Hiç tereddüt etmedim" diye konuştu.Mersinli Bekan çifti de görenleri duygulandırdı. Eşi Ali Bekar'ın gözünün önünde erimesine razı olmayan Hanife Bekar ise organ bağışı yapabilmek için diyet yaptı. Kilosu nedeniyle ameliyatın yapılamayacağı söylenince 66 kiloya düşen Bekar, "Hayat arkadaşıma can verdim" dedi. Şanlıurfa'dan gelen Abdülsabit Abid ise Sevgililer Günü'nde Fadile Abid'in böbreği ile yaşama tutunacak. Abdülbasit Abid "Eşim 'Bir böbreğimi sana vereceğim' dediğinde sevinç ve üzüntüyü birlikte yaşadım. Fakat beni ikna etti" diye konuştu.