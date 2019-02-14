Servis kazası korkuttu

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ANTALYA'DA özel öğrencilerin eğitim aldığı bir rehabilitasyon merkezinin servis aracı kaza yaptı. 6'sı engelli öğrenci olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kaza, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan Muhammet Lecen yönetimindeki 07 C 1438 plakalı öğrenci servis minibüsü, Eyüp Sultan Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta, Şakir Yagbaz'ın kullandığı 07 ADB 114 plakalı minibüsle çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle yan yatan servisteki 6 öğrenci ile sürücü Muhammet Lecen ve hostes çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.