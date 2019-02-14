Sevgililer için alternatif çok

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşklarını ilan etmek ve tazelemek isteyen çiftler için şirketler farklı alternatifler sunuyor. Çiçek yine en gözde hediye olurken, bir tarım firması yenilebilir çiçekleri ile ilgi odağı oldu. Sevgilisine sıra dışı sürpriz yapmak isteyen çok sayıda çift, firmanın ürettiği birbirinden renkli ve farklı tatlardaki çiçekleri tercih etti.Yemeklerde ve salatalar için süs amaçlı üretilen bu çiçeklere son yıllarda çiftlerin de yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi. Kısa sürede 10 bin paket satılan çiçeklerden en ilginci ise elektrik çiçeği oldu. Sevgilisine hem sürpriz yapmak, hem de şaşırtmak isteyen çiftler, 8 çeşit çiçek arasından istediklerini seçebildikleri gibi, özel karışım da yaptırabiliyor.Bir çiçekçilik firması ise sipariş edilen çiçekleri kemancı eşliğinde göndererek farklılık yarattı. Romantik hediyenin fiyatı ise 150 lira.