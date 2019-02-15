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’dan örnek seferberlik

Okuryazarlık Seferberliği kapsamında ’da okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 45’i okuryazar oldu. Bu artışla 7’nci sırada yer aldı. Yeni okuryazar sayısında ise 4’üncü oldu

Giriş Tarihi: 15.2.2019
Antalya’dan örnek seferberlik
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ıan başlattığı 'Okuryazarlık Seferberliği' kapsamında, Antalya farkını ortaya koydu. 1 Şubat 2018'de açıklanan seferberlik kapsamında Antalya okuryazarlık oranlarını artırma konusunda ilk sıralarda yer aldı. Antalya'da okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 45'i okuryazar oldu. Antalya bu artış oranıyla 7'nci sırada yer aldı. Yeni okuryazar sayısında ise 4'üncü oldu.

11 BİN KİŞİ OKURYAZAR OLDU
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerin ilk 10'a girmediği sıralamada, Antalya nüfus oranıyla en başarılı illerin başında geldi. Antalya'da okuma yazma bilmeyen binlerce vatandaşın temel düzey kurs ve sınavlara katılımı sağlandı. Antalya'da 2017'de okuma yazma bilmeyen 24 bin 522 vatandaştan yüzde 45'i okumayazma kursuna katıldı. Kursla okuryazar olan vatandaşların sayısı 11 bin 82 oldu. Antalya bu sayıyla ise Kocaeli, Diyarbakır ve Gaziantep'in ardından dördüncü oldu.
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Antalya’dan örnek seferberlik
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