CHP’ye oy FETÖ’ye gider

BUGÜN NELER OLDU

ESKİ CHP Antalya Milletvekili ve DSP Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Yıldıray Sapan, Muratpaşa Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. CHP'deki cumhuriyetçilik ve laiklik gibi kavramların yok olmaya başladığını belirten Sapan, ciddi ithamlarda bulundu.CHP'li Ümit Uysal'ın FETÖ'den tutuklu Erkan Karaarslan'a danışmanlık için 160 bin lira verdiğini öne süren Sapan, "FETÖ ile iş tutan adam CHP'li olur mu" dedi. Muratpaşa'nın adını FETÖ ile anıldığı için 'Adalya' yapacağını söyleyen Sapan, "CHP'ye oy verirseniz, FETÖ'ye oy vermiş olursunuz" diye konuştu.