Durmak yok

BUGÜN NELER OLDU

BAŞAKŞEHIR'I konuk edecek Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenmanda, düz koşu ve ısınma hareketlerinden sonra takımımız pas oyunu, şut ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Fredy, antrenman bitiminde genç file bekçisi Enes Sancar Şahin'in koruduğu kaleye şut çalışması yaptı. Enes Sancar Şahin, kale alanında sağanak yağmurun oluşturduğu göl nedeniyle zor anlar yaşamasına rağmen Fredy'nin çalışması bitene kadar kaleye korudu. Fredy, çalışma bitiminde genç file bekçisine teşekkür etti.Uzun sakatlık dönemi sonrası Charles'in performansının memnun edici olduğunu aktaran Korkmaz, Celustka'nın 2-3 hafta sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalabileceğini söyledi. Tarık Çamdal'ın da performansının artığını belirten Korkmaz, "Birkaç hazırlık maçında oynadıktan sonra takım antrenmanıyla istediğimiz noktaya gelir. Bize katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.