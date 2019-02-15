Eğitime adanmış bir ‘Ömür’

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ANTALYA'DA eşi Gülgün Ömür ile birlikte eğitime en çok katkı sağlayan hayırseverler arasında yer alan Nihat Ömür hayatını kaybetti. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Nihat Ömür'ün cenaze namazına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da katıldı.Emekli Albay Nihat Ömür, meslek hayatının 20 yılını öğretmen olarak geçirdi. Kepez ilçesinde adlarını taşıyan ilkokul ve ortaokulun yanı sıra bir de anaokulu yaptıran Ömür çiftinin adını taşıyan okullarda toplam 2 bin 500 öğrenci eğitim görüyor. Tüm birikimlerini eğitime harcayan Gülgün ve Nihat Ömür çifti, bir de lise yapmak için harekete geçmişti.