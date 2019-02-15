En çevreci otopark açıldı

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ANTALYA'NIN en çevreci otoparkı olarak adlandırılan ve üstü park altı otopark olarak planlanan Şarampol Katlı Otoparkı törenle hizmete açıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu, MHP ve AK Parti ilçe başkanları, muhtarlar ve Antalyalılar katıldı.Şarampol Katlı Otopark için maruz kaldığı eleştirileri hatırlatan Başkan Türel, "Biz hep Antalya'mızı imar ve ihya etmek için gayret etmeye çalıştık, çalışıyoruz ama maalesef az bir kesim sizin mutsuzluğunuzdan mutlu oluyor. Biz bu parkı yapmadan önce burada neler neler yaşandı. Benim için 'Buradaki parkı yok edecek. Yeşil katliamı yapacak' dediler. Onlar maalesef bu işlerden çok anlamıyor. Memleketimizi güzelleştirmek ve sizin hayatınızı kolaylaştırmak için çalışıyoruz" diye konuştu.Aynı eleştirilerin Konyaaltı Sahili, Boğaçayı Projesi ve Manavgat Türkbeleni projelerini yaparken gündeme geldiğini hatırlatan Türel, projeleri engellemeye çalışanlara fırsat vermediklerini belirtti. Türel, "Biz Konyaaltı'na 6 bin ağaç dikecekken, 'Menderes Türel yeşili yok ediyor' dediler. Türkbeleni'nde, Manavgat'ta binlerce ağaç dikiyorken 7-8 sene önce yangında kelleşmiş alanları çekiyorlar, 'Menderes Türel ağaç kesti' dediler. Şimdi orası da bambaşka bir yeşil çevreci proje olarak Manavgatlıların hizmetine girdi. Boğaçayı Projesi'ni yapacağımızda Menderes Türel çevre katliamı yapıyor dediler. Ama Allah'ın izniyle Antalya'nın faydasına hayırlı olacak ne varsa pabuç bırakmayız" şeklinde konuştu.