Forma kavgası

Lisanssız Aytemiz Alanyaspor forması yaptırıp dağıttığı iddialarıyla ilgili Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i telefonla arayan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ummadığı bir cevap aldığını söyledi. Çavuşoğlu, yaptıkları görüşmelerde 'Sen kimsin lan?'
cevabını aldığını söyledi. Bir gazetecinin Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in, imitasyon Alanyaspor forması yaptırıp dağıttığı iddialarını sorması üzerine cevap veren babaşkan Çavuşoğlu, "Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in Alanyaspor formalarının bastırıp dağıtması etik ve yasal değil. Müdürün gençlere ve öğrencilere sahip çıkması gayet en doğal hakkı. Biz de bununla gurur duyarız. Ama Alanyaspor formalarını sahte bastırıp ve dağıtmak hoş değil. Binlerce formayı bastırıp devletin makam aracının bagajına doldurarak dağıtmak hatadır"
diye konuştu. Demir'in kulüple istişare yapması halinde yardımcı olabileceklerini belirten başkan Çavuşoğlu, "Müdürün amacı belli, siyaset yapıyor. Siyaset yapılacaksa herkes siyaset yapabilir ama izinsiz binlerce Alanyaspor forması bastırarak herkese dağıtmak olmaz. Neticesinde Alanyaspor formalarının patenti ve tüm hakları kulübümüze ait ama bu hareketle kulübü hiçe saymıştır"
dedi.
SUÇ DUYURUSU YAPTIK
Denizli Emniyet Müdürü Demir'i konuyla ilgili telefonla aradığını ifade eden Çavuşoğlu, "O gün ben müdürün kendisini aradım ve 'Sayın müdürüm ben Hasan Çavuşoğlu'
diyerek kendimi tanıttım. 'Alanya'da Alanyaspor Store açtık ama siz Alanyaspor formalarını izinsiz bir şekilde dağıtıyorsunuz'
demeye kalmadan bana söylediği net bir şekildeki kelime şu; 'Sen kimsin lan, kapat telefonu!'
Arkasından daha ağır bir kelime kullandı. Ben o kelimeyi kullanamayacağım. Müdürün söylediği o kelimeyi 3 devlet memuru, 1 polis, 1 ilçe başkanı, 1 gazeteci ve bir sivil vatandaş benle birlikte net bir şekilde duydu. Bu çok ayıp. Bu hareket Alanyaspor kulübüne ve camiasına yapılmıştır. Şahsım ve kulübüm adına suç duyurusunda bulundum. Avukatlarımız hakkımızı savunmak için harekete geçti" şeklinde konuştu.