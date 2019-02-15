Forma kavgası

BUGÜN NELER OLDU

Lisanssız Aytemiz Alanyaspor forması yaptırıp dağıttığı iddialarıyla ilgili Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i telefonla arayan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ummadığı bir cevap aldığını söyledi. Çavuşoğlu, yaptıkları görüşmelerdecevabını aldığını söyledi. Bir gazetecinin Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in, imitasyon Alanyaspor forması yaptırıp dağıttığı iddialarını sorması üzerine cevap veren babaşkan Çavuşoğlu,diye konuştu. Demir'in kulüple istişare yapması halinde yardımcı olabileceklerini belirten başkan Çavuşoğlu,dedi.Denizli Emniyet Müdürü Demir'i konuyla ilgili telefonla aradığını ifade eden Çavuşoğlu, "O gün ben müdürün kendisini aradım vediyerek kendimi tanıttım.demeye kalmadan bana söylediği net bir şekildeki kelime şu;Arkasından daha ağır bir kelime kullandı. Ben o kelimeyi kullanamayacağım. Müdürün söylediği o kelimeyi 3 devlet memuru, 1 polis, 1 ilçe başkanı, 1 gazeteci ve bir sivil vatandaş benle birlikte net bir şekilde duydu. Bu çok ayıp. Bu hareket Alanyaspor kulübüne ve camiasına yapılmıştır. Şahsım ve kulübüm adına suç duyurusunda bulundum. Avukatlarımız hakkımızı savunmak için harekete geçti" şeklinde konuştu.