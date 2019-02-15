Hıç kolay olmayacak

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını yaptığı çift idmanda sürdürdü. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan ilk idmana futbolcular pas çalışması yaptı. Günün ikinci antrenmanında ise taktik çalışması gerçekleştirildi. İdmana sakatlığı bulunan Sackey ile son transfer Obi katılmadı. Antrenman sonunda Ozan Tufan'ın ekstra şut çalışması yapması dikkat çekti.
TRABZON EN ZOR DEPLASMAN
Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan turuncu-yeşillilerin teknik direktör Sergen Yalçın, hafta sonu oynayacakları Trabzonspor maçının zor olacağını söyledi. Yalçın, "Trabzonspor iyi bir takım, güçlü iyi oyunculardan kurulu bir ekip. İç sahada da iyi oynayan bir takım. Kolay maç olmayacak. Tabii ki zorlu geçecek, bunun farkındayız. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Umarım bizim için iyi bir deplasman olur diye düşünüyoruz"
dedi.