İsyan ettiren manzara

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da Çarşamba Pazarını sel bastı. Esnaf evine ekmek götüremedi, vatandaşlar isyan etti. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı'nda yağmur nedeniyle drenajı olmayan Pazar alanını su bastı. Vatandaşlar şehrin merkezinde yanşan çağ dışı manzara karşısında alışveriş yaptı. Daha öncede bölgede yapılan doğalgaz kazıları sonucu oluşan çamur deryası pazarcıları mağdur etmişti. SABAH Akdeniz'in gündeme getirmesiyle asfaltlanan Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı Pazar alanına şimdi ise drenaj yapılmaması nedeniyle su basmaları yaşanıyor.Pazar alanı şehre yağan hafif bir yağmurda bile su birikintilerinden yürünmez hale gelirken, pazarcılar tezgahlara müşterilerin gelmediğini ve satışların düştüğünü ifade etti. Pazarcılar Odası ve CHP'li belediyenin kendilerinden para aldığını fakat karşılında su birikintileri olan alanda satış yapmak zorunda kaldıklarını belirten pazarcılar, her yağmur yağdığında aynı senaryonun yaşandığını söylediler. Daha önce çamur sıkıntısı yaşayan esnaf, "Bu sıkıntı ortadan kalktı ama asfalta meil ve drenaj yapılmadığından dolayı su basmaları yaşanıyor" diye konuştular.ESNAF soruna kendince çözüm bulmaya çalışırken, suyun yoğun olduğu bölgeyi yarım saat arayla değişmeli olarak kendi tezgahlarını kullanarak plastik platformlarla ittiriyor. Müşterilerin alışveriş yapabilmesi için esnaf kendi tezgahlarını suyun olduğu alanlara koyalar vatandaşların bunlara basmasını bağlıyor. Pazarcılık hatlarında böyle durumlarla karşılaşmadıklarını ifade eden esnaf, "Satış yapamıyoruz, bizim zararımızı kim karşılayacak?" dedi.