Otopark çilesi bitti

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ANTALYA'DA bin 700 kişinin yaşadığı sitenin çevresinde park yasağı tabelası olmamasına rağmen yol kenarına park edilen araçlara ceza yazan fahri trafik müfettişinin ruhsatı elinden alındı. Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde yer alan Afşin Kent Sitesi'nde, neredeyse her hafta park cezası kesilen vatandaş isyan ediyordu. 600 kayıtlı otomobilin bulunduğu sitede, sadece 160 araçlık park yeri olunca yol kenarına park eden vatandaşın çilesi daha önce de habere konu olmuştu.Fahri trafik müfettişinin haksız yere ceza yazdığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü, müfettişin ruhsatını geri aldı. Site sakinleri fahri trafik müfettişinin cezalarından kurtulmanın sevincini yaşadı. Site yöneticisi Zeynel Belen, 2 aydır tek bir ceza makbuzunun dahi gelmediğini söyledi. Belen, "Mağduriyetimiz giderildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz" dedi. Belen, site sakinlerinin ödedikleri paraları geri alabildiğini de sözlerine ekledi.