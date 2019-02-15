Sevgi fidanı hediyesi

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Antalya'da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından fıstık çamı dağıtıldı. 'Sevginizi Birlikte Büyütelim' etkinliği kapsamında 3 bin adet fıstık çamı Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel adına dağıtılan çamlar, çiftler, genç, yaşlı her kesime hediye edildi. Etkinliğe AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan da katıldı.İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel için fidanları dağıttıklarını söyledi. Doğan, "Vatandaşlarımızın sevgililer gününü kutluyoruz. Bunu ölümsüzleştirmek için de fidan veriyoruz ki büyütecekleri fidanları olsun" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi her zaman çevreci bir hareket olarak tanımladığını ifade eden Doğan, "Biz de AK Gençlik olarak çevreci projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.