Yağız bebek hapiste büyüyor

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ANTALYA'DA SMA hastası 10 aylık Mustafa Yağız Gülmez, annesi Didem Ayşe Ertane (33) ile birlikte cezaevinde kalıyor. Antalya'da hamileyken girdiği cezaevinden doğum için izinli çıkan ve doğumdan sonra 8 ay bebeğine evde bakan Didem Ayşe Ertane 1 ay önce yeniden cezaevine gönderildi. Annesinden ayrı kalan, dede ve babaannesi tarafından bakılan 10 aylık Yağız bebeğe 21 gün önce de 'SMA TİP1' teşhisi konuldu.Oğulları Gökhan Gülmez de hapiste olunca, diğer iki torununun da bakımını üstlenen dede Halil Gülmez ile babaanne Yüksel Gülmez, Yağız bebeği beslenmeyi reddedince cezaevine giderek gelinlerine teslim etti. Dede Halil Yüksel "Torunum doğalı 10 ay oldu. Çocuğa biz bir hafta 10 gün baktık. Ama süt, mama ne verdik ise kabul etmedi" dedi. Yüksel Gülmez ise "Canımızın bir parçası cezaevinde kaldı. Gelinimizin cezasının ev hapsine çevrilmesini istiyoruz" dedi.