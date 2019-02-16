20 vaiz telefonun ucunda

BUGÜN NELER OLDU

Fetva Hattı 190'ı arayanlar, dini konularda merak ettikleriyle ilgili doğru bilgileri görevli vaizlerden alıyor. 'Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Dini Danışma Hattı'nı arayanlar bağlı bulundukları şehrin il müftülüğüne bağlanıyor. Antalya'da hatta 20 vaiz görev yapıyor. Kadınlara kadın vaiz, erkeklere ise erkek vaiz hizmet veriyor. İl Müftüsü Orman Artan, yoğunluğun, önemli gün ve gecelerin yanı sıra ramazan ayında yaşandığını söyledi. Gelen her soruya ciddiyetle yaklaşıldığını belirten Artan, vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Gün içinde vaizlerin yaklaşık 50 soruya yanıt verdiğini kaydeden Artan, hatta gelen ilginç sorulara dö örnek verdi? "Elmayı soyarak mı yiyelim yoksa soymadan mı?", "Düğünü mevlitli mi yoksa eğlenceli mi yapayım?"