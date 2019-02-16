Artık tapu değil havuz istiyorlar

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Kepez Belediyesi ve hayırseverler Tülay ve Gülay Atabeyli işbirliğiyle inşa edilen Türkan Erdoğan Atabeyli Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hizmete açıldı. Açılışa Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü katıldı. Özgedek, Kepez'in kaydettiği gelişmelerle artık sağlık alanında ihtiyaçların kalmadığını söyledi.Yeni dönem için 123 projesini 25 Şubat'ta tanıtacağını ifade eden Tütüncü, bunlar arasında da sağlık alanında önemli projeler yer aldığını anlattı. Kepez'e layık örnek bir seçim beyannamesi hazırladıklarını da bildiren Tütüncü, "Önemli olan laf değil icraat üretmek, çok konuşmak değil iş üretmek, icraatlar meydana getirmek. 2009'da bizlerden tapu istenirdi, kat artışı istenirdi. Şimdi ise bize kreş yapın, spor ve sağlık merkezi yapın, yüzme havuzu yapın diyorlar. Bu Kepez'in nasıl kabuk değiştirdiğini gösteriyor" diye konuştu.