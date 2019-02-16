Çin Bayramı Fethiye’ye yaradı

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesine Çinli turistler yine akın etti. Çin Bayramı nedeniyle Fethiye merkezindeki otellerde büyük doluluk yaşandı. Yoğun ilgide, geçen yıllarda Fethiye'ye gelen Çinli ünlü artistler yamaç paraşütü ile uçup bu fotoğraf ve görüntüleri Çin'de paylaşması etkili oldu. Geçen yıl da 1 milyar izleyicisi bulunan bir Çin televizyon kanalının Ölüdeniz ve Fethiye'de 1 ay boyunca Survivor benzeri bir yarışma düzenlenmesi bu ilgiyi katladı. Çinli turistlerin uğrak noktası Babadağ oldu. Kayaköy, Amintas Kaya Mezarları ile Seydikemer Tlos, Letoon Antik kentlerin de Çinli turist yoğunluğu yaşandı.