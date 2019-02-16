Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Çin Bayramı Fethiye’ye yaradı

Çin Bayramı Fethiye’ye yaradı

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Çin Bayramı Fethiye’ye yaradı
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesine Çinli turistler yine akın etti. Çin Bayramı nedeniyle Fethiye merkezindeki otellerde büyük doluluk yaşandı. Yoğun ilgide, geçen yıllarda Fethiye'ye gelen Çinli ünlü artistler yamaç paraşütü ile uçup bu fotoğraf ve görüntüleri Çin'de paylaşması etkili oldu. Geçen yıl da 1 milyar izleyicisi bulunan bir Çin televizyon kanalının Ölüdeniz ve Fethiye'de 1 ay boyunca Survivor benzeri bir yarışma düzenlenmesi bu ilgiyi katladı. Çinli turistlerin uğrak noktası Babadağ oldu. Kayaköy, Amintas Kaya Mezarları ile Seydikemer Tlos, Letoon Antik kentlerin de Çinli turist yoğunluğu yaşandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin Bayramı Fethiye’ye yaradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN