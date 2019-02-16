Engelsiz yaşam koçu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde doğuştan iki kolu olmayan gencin azmi ve yaşam mücadelesi görenleri hayrete düşürüyor. Her gün düzenli olarak spor yapan Volkan Oğuz, günlük tüm işlerini de başkasına ihtiyaç duymadan yapabiliyor. Kış günlerinde bile ayakları ile yazı yazabilmek için çorap giymeden gezen ve üniversiteyi bitiren genç, bugüne kadar çok sayıda okul ve toplantıda seminerler verdi. Yaşamındaki tüm olumsuzluklara rağmen asla pes etmediğini belirten Oğuz, Gazipaşa Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nde verdiği seminerde yaşadıklarını anlattı.Oğuz, "Yaşamım boyunca 2 kez pes etme noktasına geldim. Ya pes edecektim, ya da mücadele edecektim. Ben mücadele etmeyi seçtim ve hep şükrettim" dedi.