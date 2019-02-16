Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Engelsiz yaşam koçu

Engelsiz yaşam koçu

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Engelsiz yaşam koçu
ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde doğuştan iki kolu olmayan gencin azmi ve yaşam mücadelesi görenleri hayrete düşürüyor. Her gün düzenli olarak spor yapan Volkan Oğuz, günlük tüm işlerini de başkasına ihtiyaç duymadan yapabiliyor. Kış günlerinde bile ayakları ile yazı yazabilmek için çorap giymeden gezen ve üniversiteyi bitiren genç, bugüne kadar çok sayıda okul ve toplantıda seminerler verdi. Yaşamındaki tüm olumsuzluklara rağmen asla pes etmediğini belirten Oğuz, Gazipaşa Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nde verdiği seminerde yaşadıklarını anlattı.

ŞÜKRETMEYI BILIN
Oğuz, "Yaşamım boyunca 2 kez pes etme noktasına geldim. Ya pes edecektim, ya da mücadele edecektim. Ben mücadele etmeyi seçtim ve hep şükrettim" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Engelsiz yaşam koçu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN