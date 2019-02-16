Girişimciler ödüllerini aldı

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Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Girişimcilik Yarışması ödül töreniyle sona erdi. 'Bu fikirde Gelecek Var' sloganıyla gerçekleşen yarışmada Alanya'nın ileri gelen sektör temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri birincileri belirledi. Başvuran 40 proje arasından 10 yeni fikir finalde yarıştı.Birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye 2 bin TL para ödüllerin verildiği ALKÜ Girişimcilik Yarışması'nda birincilik ödülüne 'ogrenciemlak. com' projesi ile Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi öğrencisi Mehmet Miraç Akça layık görüldü. İkinci 'Yenilikçi Soğutma Dizaynı' ve üçüncü ise 'Yemekte Ne Var' projesi oldu. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, girişimci öğrencileri tebrik etti.