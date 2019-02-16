İranlı canilere müebbet hapis

ANTALYA'DA 4 Nisan 2017 tarihinde MarkAntalya Alışveriş Merkezi'ndeki Enes Kuyumculuk'un sahibi Vedat Şenay'ın (51) öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Şenay'ı önce bıçaklayıp ardından pompalı tüfekle vuran ve benzinle yakan İran uyruklu Mohammad Falahzadeh (42) müebbet, Hamed Norouzhia (26) ile Peyman Boveirimonji (32) ise 13'er yıl ağır hapse mahkum oldu. Kendi ülkelerinde böyle bir olaya karışsalar idam cezası olan 3 İranlı ceza karşısında hiç tepki vermeyerek sessizce duruşma salonundan çıktı. Adli tıp raporuna göre diri diri yakılma ihtimali yüksek olan Şenay'ın yakınları, "Ödül gibi cezayı alınca mutlu oldular" diyerek karara itiraz edeceklerini söyledi.

AKRABALARI İSYAN ETTİ

Öldürülen Vedat Şenay'ın yakınları bu kişilerin tetikçi olduğunu, cinayetin arkasındaki asıl kişilerin bulunup cezalandırılmasını istedi. Karar duruşmasında Mohammad Falahzadeh böyle bir cinayeti işlediği için pişman olduğunu söyledi. Diğer iki sanık Hamed Norouzhia ile Peyman Boveirimonji ise öldürme olayına direk iştirak etmediklerini iddia etti