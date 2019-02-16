Ne varsa yerlide var

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de bu sezon dikkat çekici bir performans sergileyen Antalyaspor, yerli futbolculara verdiği sürelerle de ön plana çıktı. Yabancı futbolcu sayısının azaltılması gündeme getirilen Süper Lig'de yerli oyunculara en çok süre veren takımlar arasında Antalyaspor da yer aldı.İstatistiklere göre,, listenin ikinci sırasında 10 bin 19 dakika ile Erzurumspor, üçüncü sırada ise 9 bin 428 dakika ile Antalyaspor yer aldı.Kırmızı beyazlıların, özellikle genç isimlere şans tanıması da dikkat çekiyor.Başarılı futbolcuyu, bin 772 dakika ile Hakan Özmert ve bin 492 dakika ile de Doğukan Sinik takip etti.Öte yandan ligin 22. haftasında pazartesi günü lig lideri Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Antalyaspor hazırlıkları ara vermeden devam ettiriyor. Günde çift antrenmanla maça hazırlanan kırmızı beyazlılarda Teknik Direktör Bülent Korkmaz, sürekli futbolcuları uyararak taktik veriyor.