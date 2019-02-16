Otomobil takla attı: 2 yaralı

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Akseki ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Manavgat yönünden Akseki yönüne seyir halinde olan Özmer Abur (48) yönetimindeki 06 BIV 151 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat Karayolu Cendeve Boğazı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Özmer Abur ile araçta bulunan babası Hasan Hüseyin Abur (75) yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.