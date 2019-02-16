Tour of Antalya için 3 takıma izin

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luslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2019 takviminde 2.2 kategorisinde 4 günlük etaplı yol yarışı olarak yer alan ve 21-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Tour ofUCI takviminde yer alan 2.2 kategori yarışlarında en fazla iki Pro-Kıta Takımı yarışsa da Tour of Antalya'ya tanınan özel hak sayesinde Antalyalılar üç Pro-Kıta Takımı'nı aynı anda izleme fırsatı bulacaklar.Organizasyon sorumlusu Yedi İletişim Ajans Başkanı Haluk Özsevim, tüm katılımcıların baştan sona mutlu olacağı program için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Özsevim, "Tour of Antalya'nın kapanış gününde gerçekleştireceğimiz AKRA Gran Fondo Antalya'da ise amatör bisikletçileri ağırlayacağız. Yüzlerce amatör bisikletçi, Antalya'nın yollarında pedal basarak profesyonel bisikletçilerin geçtiği yollardan geçecekler. STK'lar ve öğrencilerle birliktesloganı ile farkındalık sürüşü de yapacağız" dedi.Corendon-Circus (Hollanda), Nippo Vini Fantini Faizane (İtalya), Israel Cycling Academy (İsrail). Kıta Takımları: Salcano Sakarya (Türkiye), Adria Mobil (Slovenya), Akros – Thömus (İsviçre), Bike Aid Germany (Almanya), CCC Development Team (Polonya), Kometa Cycling Team (İspanya), Leopard Pro Cycling (Lüksemburg), Lviv Cycling Team (Ukrayna), Minsk Cycling Club (Belarus), Monkey Town – A Bloc CT (Hollanda), Tarteletto – Isorex (Belçika), Team Felbermayr Simplon Wels (Avusturya), Team Wiggins Lecol (Büyük Britanya), Tirol KTM Cycling Team (Avusturya), Vino – Astana Motors (Kazakistan), Astana City (Kazakistan).Danimarka, Estonya, Letonya, Rusya. Kulüp Takımları: Torku Şekerspor (Türkiye), Brisaspor (Türkiye), Fiberli Antalyaspor (Türkiye), Club De La Defense (Fransa), Team Named Rocket (İtalya).