Türel’in vizyon farkı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel7in önceki gün tanıtımını yaptığı 20 milyar lira yatırım bedelli 359 projesi iç indeki 44 vizyon projesi, şehri dünya ligine taşıyacak. 'Antalya için aşkla yola devam' sloganıyla gerçekleştirilen Gazipaşa'dan Kaş'a kadar olan projelere vatandaşlar tam not verdi.Projeler arasında özellikle 44 vizyon proje dikkat çekti. Vizyon projelerden aslan payını Konyaaltı ve Alanya ilçeleri aldı. Her iki ilçede de yeni 5 yıllık dönemde 6'şar vizyon proje sözü verildi.Muratpaşa, Elmalı, Kaş, Kemer, Korkuteli ve Manavgat ilçeleri için 3'er vizyon proje var. Antalya genelinde 4 yeni Millet Bahçesi yapılacak. 100'üncü Yıl Bulvarı'nda 40 bin metrekarelik projenin yanı sıra Alanya, Korkuteli ve Finike ilçeleri de Millet Bahçesi'ne kavuşacak. Dikkat çeken vizyon projeler arasında Muratpaşa'daki Kruvaziyer Liman, Konyaaltı'ndaki Film Platosu ve Safari Park, Kepez'deki Kültür Vadisi, Döşemealtı'daki Alternatif Turizm Projesi başı çekti. Vizyon projelerden 19 ilçe de nasibi aldı. Alanya Akdağ Kayak Merkezi, Elmalı Cumhuriyet Meydanı, Finike Sahil Projesi, Gazipaşa Cebeli Tepesi, Kaş Kınık Hali, Kemer Beldibi ve Kiriş Cadde Düzenlemesi, Korkuteli Kültür Merkezi ve Sinema Salonu, Kumluca Sosyal Kampüs ve Beykonak Sahili, Manavgat Sorgun Doğa Parkı ve Sahil Düzenlemesi ile Serik Belek Tenis Okçuluk ve Jimnastik Tesisleri ilçeleri heyecanlandırdı.PROJELERDE tüm ili kapsayan 'genel' başlığında 6 ekonomi paketi, 1 spor alanları ve park, 1 ulaşım, 2 çevreci ve akıllı şehir, 3 tarım ve hayvancılık, 3 içme suyu ve altyapı ile 1 alternatif turizm projesi yer aldı. Ayrıca 5 merkez ilçe için ise 6 ortak sosyal proje, 1 kentsel dönüşüm, 1 spor alanları, 3 ulaşım, 1 çevreci ve akıllı kent, 1 eğitim projesi açıklandı. 14 merkez ilçede, 81 sosyal, 31 vizyon, 24 park, spor ve eğitim, 20 ulaşım, 58 tarım, 38 içme suyu ve altyapı, 6 kentsel yenileme, 9 da çevreci ve akıllı şehir projesi olmak üzere toplamda 267 projenin müjdesi verildi."Menderes Başkanımız alt yapı hizmetlerinin yanı sıra mega proejlere imza attı. Hizmet işi aşk işidir. Herkes yapabildiği işi yapsın o yüzden muhalefet bu işlere hiç girmesin.""Menderes Başkanın yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. 5 yılda Antalya değişimi yaşadı herkes bu değişime şahit oldu. Muhalefet yerinde dursun iş yapanlara da engel olmasın.""Ben 71 yaşındayım. Nice belediyebaşkanları gördüm. Antalya Menderes Türel ile hizmet gördü. Yeni dönemde 359 proje Antalyamıza hayırlı uğurlu olsun.""Yeni projeler bize büyük heyecan verdi. Antalya aşığı hizmetin ustası Menderes Türel Başkanımızı desteklemeyi sürdüreceğiz. Onun sayesinde Antalya hak ettiği yere geldi."