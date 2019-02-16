Ülke bütçesi gibi yatırım

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Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in, ilçede yapılacak projelerin tanıtıldığı toplantıya katıldı. Kumluca için diğer adayların bir vizyonu olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Antalya'nın her yeri için milletin huzuruna çıkıp ben bunları yaptım, yapacağım diyen başka aday var mı? 20 milyar liralık projeden bahsediyoruz. 4 milyar dolar. Dünyadaki birçok ülkenin toplam milli geliri 4 milyar değil. Dünyadaki birçok ülkenin bütçesinden fazlasını Türel, önümüzdeki 5 yıl için Antalya'ya harcayacak" açıklamasında bulundu. AK Parti ve MHP ilçe yönetimlerinin de eşlik ettiği Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtar ve işadamlarıyla da bir araya geldi. Çavuşoğlu, ardından Kumluca Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya'nın seçim koordinasyon merkezini açtı.