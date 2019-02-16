Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Ülke bütçesi gibi yatırım

Ülke bütçesi gibi yatırım

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Ülke bütçesi gibi yatırım
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in, ilçede yapılacak projelerin tanıtıldığı toplantıya katıldı. Kumluca için diğer adayların bir vizyonu olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Antalya'nın her yeri için milletin huzuruna çıkıp ben bunları yaptım, yapacağım diyen başka aday var mı? 20 milyar liralık projeden bahsediyoruz. 4 milyar dolar. Dünyadaki birçok ülkenin toplam milli geliri 4 milyar değil. Dünyadaki birçok ülkenin bütçesinden fazlasını Türel, önümüzdeki 5 yıl için Antalya'ya harcayacak" açıklamasında bulundu. AK Parti ve MHP ilçe yönetimlerinin de eşlik ettiği Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtar ve işadamlarıyla da bir araya geldi. Çavuşoğlu, ardından Kumluca Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya'nın seçim koordinasyon merkezini açtı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ülke bütçesi gibi yatırım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN