Vali’ye can teşekkürü

Bursa'da 2011 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu kalbi duran ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Akif Uyar, Vali Münir Karaloğlu'nun desteğiyle sağlığına kavuştu. Uyar, kendisinin tekerlekli sandalyede yaşamasına sebep olan, ancak yakalandıktan sonra serbest bırakılan sürücünün gerekli cezayı alması için 2018 yılının Nisan ayında Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na mektup yazdı.

YÜRÜYEREK GELDİ

Akif Uyar'la yüz yüze görüşen Vali Karaloğlu, gencin doku kaybı ve yara izlerini görünce Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ı arayarak yardımcı olmasını istedi. 1 yıllık tedavinin sonunda sağlığına kavuşan Uyar ayağa kalkar kalkmaz Vali Karaloğlu'nu ziyarete gitti.

KAYITSIZ KALMADI

Uyar, "Amacım bana çarpan ve yakalanıp serbest bırakılan sürücünün gerekli cezayı almasıydı. Valimiz durumu görünce kayıtsız kalamadı. 1 yıllık tedaviden sonra sağlığıma kavuştum" dedi. Annesi Emine Uyar ile ziyarete geldiklerinde Akif Uyar'ın yürüdüğünü gören Vali Karaloğlu çok mutlu olduğunu ifade etti. Akif ve annesine geçmiş olsun dileklerini ileten Karaloğlu, Uyar'a bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diledi.