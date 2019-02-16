Yeni model görücüye çıktı

Dünyada üretilmeye başlandığı 1966 yılından bugüne 46 milyondan fazla kez tercih edilen Corolla'nın 12. nesli, Antalya Toyota Bakırcılar Plaza düzenlenen törenle tanıtıldı. Toyota Plaza Bakırcılar Bayi Sahibi Esat Bakırcı ve Toyota Plaza Bakırcılar Genel Müdürü Tevfik Özkan, bu anı uzun süredir sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı. Toyota Corolla'nın hibrit versiyonunun Türkiye'de üretilecek olmasının, heyecanlarını bir kat daha arttırdığını belirten ve Türkiye'de üretilen yeni Corolla'ları teslim etmeye başladıklarını ifade eden Özkan "Dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduran Corolla, şimdi daha çok gösterişli ve dikkat çekici bir görünüm kazandı" diye konuştu.

Antalya Toyota Bakırcılar Plaza'da düzenlenen törenle 12. nesil Toyota Corolla'nın hibrit versiyonuntanıtıldı. Tanıtım kokteyline katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu otomobilin direksiyonuna geçerek yeni modeli inceledi.