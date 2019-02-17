Ameliyat oldu sessizliği bitti

Antalya'da guatr ameliyatı sonrası ses telleri felç olup sesi kısılan kadın, 90 gün sonra sesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kadının ilk sözü ise 'şükür' oldu. Finike ilçesinde çiftçilikle uğraşan 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Cennet Kılınç, 3 ay önce Kumluca ilçesinde guatr ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası ses telleri felç olan Kılınç'ın sesi kısılıp neredeyse duyulamayacak hale geldi. Kılınç, çeşitli hastanelere gitmesine karşın sonuç alamayınca son olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

10 DAKİKADA SONUÇ

Kılınç'ın genel anestezi altında ses telleri enjeksiyonla şişirildi. Genç kadın, başarılı geçen operasyonun ardından ameliyat masasından kalkar kalkmaz eski sesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Didem Yılmaz, "Bu işlemin süresi yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Hemen hızlıca konuşmaya başlıyor" dedi. Yöntemin geçici olduğunu vurgulayan Dr. Yılmaz, aynı işlemin 3 seans sürdüğünü ve sıkıntının devam etmesi durumunda kalıcı bir ses materyali koyacaklarını ifade etti.