Bu tavuğun yumurtası 200 liraya satılıyor

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Antalya'da ırk horoz ve tavuk üreticiliği yapan Müslüm İlbeyli'nin elindeki 2 çift 'Black Mottled' cinsi horoz ve tavuk görenleri şaşırtıyor. Bu cins horoz ve tavuktan olan yumurtanın da çok değerli olduğunu anlatan İlbeyli, "Marketten aldığınız yumurtanın koli fiyatı 20 lira civarındayken, Black Mottled cins tavuğun bir yumurtası 100 liradan, 200 liradan satılıyor. Bu yumurtayı alanlar da yemek için değil, kuluçkada bekletip kendi horozunu büyütmek için alır" dedi. Horoz ve tavuklarına çocuk gibi bakarak ilgilendiğini anlatan İlbeyli, "Yediği yemden, su içtiği kaba kadar her ayrıntı çok önemli. Çünkü horozların mankenini yetiştiriyorum" dedi.