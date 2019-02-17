Fethiye’den Tanzim’e günde 50 ton domates

Sebze ve meyve fiyatlarındaki spekülatif hareketleri önlemek amacıyla hükümetin hayata geçirdiği Tanzim satış noktalarına en büyük katkıyı yapan ilçelerin başında Muğla'nın Fethiye ilçesi geldi. Son 4 günden bu yana Fethiye'den İstanbul Tanzim satış noktalarına her gün 45-50 ton domates ve sebze gönderilmeye başlandı.

ÜRETİCİ DURUMDAN MEMNUN

Bu hareket, sadece İstanbul'da değil, ilçede de fiyatları düşürdü. 4 gün önce Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Karaçulha Toptancı Hali'nde domates kilosu 4.5 TL'den satılırken, fiyatlar son olarak 2.5 TL'ye kadar düştü. Nakit olarak yapılan satışlar, bölgedeki üreticiyi de memnun etti. İhracat dışı sebze ve meyvelerin en büyük alıcısı Tanzim satış notaları oldu.