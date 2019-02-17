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’da avukat evde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 17.2.2019
Isparta’da avukat evde ölü bulundu
Isparta Barosu'na kayıtlı avukat İsmail Ercan (59), evinde ölü bulundu. İsmail Ercan'ın bir gün önce Sevgililer Günü nedeniyle Adana'da görev yapan eşi Dr. Berrin Ercan'a çiçek gönderdiği öğrenildi. Çiçekleri alan eşi, İsmail Ercan'ı arayarak teşekkür etmek istedi ancak ulaşamadı. Endişelenen Berrin Ercan durumu arkadaşları Uğur Güzel'e bildirdi. Büroya giden Güzel, İsmail Ercan'ı ofisiyle aynı dairedeki yatak odasında hareketsiz halde buldu. Yapılan ön otopside Ercan'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
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Isparta’da avukat evde ölü bulundu
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