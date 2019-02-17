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Lider karşısında hedef galıbıyet

Giriş Tarihi: 17.2.2019
Lider karşısında hedef galıbıyet
SPOR Toto Süper Lig'de 22'nci haftanın kapanış maçında yarın sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Antalyaspor'da maçın son taktik provaları gerçekleştirildi. Teknik direktör Bülent Korkmaz, takıma maçın taktiklerini çalıştırdı. Karşılaşmayı bir sıçrama maçı olarak gören Bülent Korkmaz'ın antrenmanda özellikle savunmadan hücuma ve hücumdan savunmaya geçişler üzerinde durduğu öğrenildi. Antrenman, futbolcuların şut çalışması ile sona erdi. Antalyaspor, bugün akşam Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapacağı ter idmanından sonra kampa girip maç saatini beklemeye başlayacak.
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Lider karşısında hedef galıbıyet
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