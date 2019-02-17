Lider karşısında hedef galıbıyet

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Süper Lig'de 22'nci haftanın kapanış maçında yarın sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Antalyaspor'da maçın son taktik provaları gerçekleştirildi. Teknik direktör Bülent Korkmaz, takıma maçın taktiklerini çalıştırdı.Antrenman, futbolcuların şut çalışması ile sona erdi. Antalyaspor, bugün akşam Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapacağı ter idmanından sonra kampa girip maç saatini beklemeye başlayacak.