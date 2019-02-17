Manavgat’ta korku belediyeciliği bitecek

AK Parti ve Cumhur İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz, mahalle ziyaretlerine başladı. Eşi Nadide Öz ile ilk ziyaretini ailesinin köyü olan Demirciler'e gerçekleştiren Hasan Öz iddialı konuştu. AK Parti ve MHP'nin ilçe yönetimlerinin de eşlik ettiği Hasan Öz, 10 yıldır süren yerel yönetim anlayışıyla Manavgat'ın bir korku kentine dönüştüğünü söyledi. İnsanların siyasi tercihlerini açıklamaktan 'acaba ekmeğimden olur muyum' diye korktuğunu anlatan Öz, "Vatandaşlar, 'yarın beni orada bir gören olursa beni işimden ekmeğimden ederler' diye korkuyor. Artık bundan kurtulma zamanı geldi" dedi.

İLÇEDE BASKI VAR

Manavgat'ta 31 Mart'tan sonra gönül ve hizmet belediyeciliği yapacaklarını anlatan Cumhur İttifakı Başkan Adayı Hasan Öz, "Benim memleketimde hiç kimse hiç kimseye baskı yapamaz. Herkes özgürdür,Allahın izniyle önümüzdeki süreçte sadece hizmet ve gönül belediyeciliği olacak. Hiçbir şekilde siyasi ayrım yapılmayacak. Manavgat'ta çok büyük bir baskı ve mutsuzluk var. Seçim sloganımız 'yüzün gülsün Manavgat.' İnşallah 1 Nisan'dan sonra herkesin yüzü gülecek" dedi.