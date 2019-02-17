Metruk bina yıkımında görünmez kaza

Antalya Valiliği'nin metruk binaların yıkılmasıyla ilgili talimatın ardından Manavgat Belediyesi, Antalya Caddesi'nde bulunan metruk binayı yıktı. Belediye ekipleri yıkım yaptığı sırada devrilen ahşap telefon direği çalışmayı takip eden Fen İşleri şefi Salih Özen'in üzerine düştü.

KAZADA KOLU KIRILDI

Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih Özen'in kolunda kırık olduğu ve ameliyat edileceği bildirildi. Yıllardır atıl durumda bulunan ve evsiz, alkolik, uyuşturucu bağımlılarının yuvası haline gelen binanın yıkılması bölge halkını rahatlattı. Yıkım öncesi binanın içerisin kontrol eden ekipler, içeride yatmakta olan bir kişiyi dışarıya çıkardı