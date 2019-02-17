Saldırgan kocaya biber gazı

Antalya'da boşanma aşamasındaki kocası 'gel eşyalarını al' sözüyle evine giden M.S., silahlı saldırıya uğradığını iddia etti. Boşanmak istemeyen kocasının çıkan tartışmada evin içerisinde kendisine silahla bir el ateş ettiği ileri süren kadın, eşine göz yaşartıcı sprey sıkarak evden kaçtı. Polisi alarma geçiren olay Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesinde bir sitede meydana geldi.

DUVARDA DELİK BULUNDU

M.S. buluşmaya beraber yaşadığı ablasıyla gitti. Evde yaşanan tartışmada kadının kocası, 'seni öldüreceğim' diyerek silahı ateşledi. Kurşun duvara isabet ederken, sesi duyan M. S.'nin ablası eli silahlı kocayı tutmaya çalıştı. Bu sırada M. S. ise çantasından çıkardığı göz yaşartıcı spreyi eşinin yüzüne sıkarak ablasıyla birlikte evden kaçtı. Evin içerisine çilingir yardımıyla girildi, yerde boş kovan ve duvarda delik tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İfadesi alınan kadının oldukça korktuğu gözlendi. Polis saldırgan M.S.'yi aramayı sürdürüyor.