Tarihi film Akseki’de çekiliyor

Çanakkale Savaşı'na gönüllü olarak katılan 15-16 yaşındaki gençlerin hikayesini anlatan 'Mendilim Kekik Kokuyor' filmi için hazırlıklar tamamlandı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun önerisiyle, filmin bir bölümü 'düğmeli evleri' ile ünlü Akseki ilçesinin tarihi Sarıhacılar Mahallesi'nde çekilecek. Bölgeyi inceleyen film ekipleri tarihi dokuya hayran kaldı. Vali Münir Karaloğlu, film çekimi için hazırlıklarını sürdüren senaryo yazarı Kadir Bozkurt'u makamında kabul etti.

İLK ÇEKİM 19 MAYIS'TA

Çanakkale Savaşı'nın tarihimizin bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Çanakkale Savaşı'nı konu eden bu film milletimizin hafızası ve gönlünde önemli bir yer tutabilir" dedi. İlk çekim gününün 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılında olacağını açıklayan Kadir Bozkurt ise Antalyalıları sete davet etti