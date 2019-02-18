‘Biyonik el’ engellilere çare olacak

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Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)'in üstün yetenekli öğrencileri toplumsal sorumluluğa parmak basan yeni bir icat daha hayata geçirdi. Özel yetenekli öğrenciler, kolu olmayan engelli vatandaşlar için 'Biyonik El' icat etti. Kolsuz vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak icat, beyinden aldığı komutları harekete dönüştürüyor.Çift eli olmayan ve tek eli olmayan vatandaşlar düşünülerek icat edilen yapay el, 2 farklı şekilde tasarlandı. Çift eli olamayan engelli vatandaşlar için geliştirilen zihin sensoru, zihinden aldığı komutları anında biyonik elde ileterek, ellerin hareketini sağlıyor. Kafaya takılan 'ECG' sensoru ile birlikte sinyaller harekete dönüşüyor. Şimdilik açma ve kapatma hareketlerini gerçekleştiren elin mucidi 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Çetiner, icadını geliştirerek gerçek bir konumuna kavuşturmak istediğini söyledi.Öğrenciler Efe İnan ve Mustafa Çetiner'in icat ettiği Biyonik El, tek kolu olmayanlar için de geliştirildi. Sağlam olan ele takılan akıllı bir Flex eldivenle elin tüm hareketleri kopyalanırken, biyonik ele aktarılıyor. Biyonik el, sağlam olan elin hareketlerini taklit ediyor. İcat için 3D yazıcıdan el çıktısı aldığını söyleyen Çetiner, "Beyin sinyalinden gelen komut elin açma ve kapamasını sağlıyor" dedi. Öğrencilerin bu icadı TÜBİ- TAK yarışmasına gönderildi. Bilim ve Teknoloji Öğretmenleri Hatice Küpeli ve İbrahim Kuru, öğrencilerin tamamen kendi fikirleri olan projelerini engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amaçlı hayata geçirdiklerini, kendilerinin sadece destek verdiklerini söylediler.