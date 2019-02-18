Cisse bitirdi

Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor'a konuk olan Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarıda Papiss Cisse'nin ayağından bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Şimşekler, iki maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Puanını 28'e yükselten turuncu-yeşilli takım, ligde 10'uncu sıraya yükseldi.
PENALTI KAÇTI, ALANYA COŞTU
İlk yarısı kısır geçen maçın ikinci yarısında ise bol pozisyon yaşandı. Trabzonspor, ikinci yarının hemen başında penaltı kazandı. Panenka atışı ile ağları sarsmaya çalışan Rodallega, üst direğe takıldı.
Kaçan penaltı sonrası 51'inci dakikada Alanya öne geçti. Campos, soldan ceza sahasına girdi, arka direğe hareketlenen Cisse'yi gördü. Senegalli santrfor, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 68'inci dakikada Şimşekler yine golü Cisse'nin ayağından buldu. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Villafanez'in altıpas üzerine ortasında Hüseyin'e çarpan top Cisse'nin önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
81'inci dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkarmaya çok yaklaştı. Hosseini'nin uzaklaştırmak istediği top Efecan'ın önünde kaldı, onun şutunda genç kaleci Arda topu uzaklaştırdı. Dönen topu takip eden Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
Cisse, böylece hat-tricki kaçırdı. Takımın en skorer ismi olan Cisse gol sayısını 9'a çıkarttı.
TRABZONSPOR'A ŞANSI TUTUYOR
ALANYASPOR, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı son altı maçta dördüncü galibiyetini aldı. Trabzonspor bu sonuçla, Alanyaspor'un ligde en fazla mağlup ettiği dört takımdan biri oldu. Alanyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 10 Süper Lig maçında üçüncü galibiyetini alabildi. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin (5) ardından deplasmanda en az gol atan takım (7) olan Alanyaspor, maçta ezber bozarak 2 gol birden attı.