Cisse bitirdi

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor'a konuk olan Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarıda Papiss Cisse'nin ayağından bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Şimşekler, iki maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Puanını 28'e yükselten turuncu-yeşilli takım, ligde 10'uncu sıraya yükseldi.İlk yarısı kısır geçen maçın ikinci yarısında ise bol pozisyon yaşandı.Kaçan penaltı sonrası 51'inci dakikada Alanya öne geçti. Campos, soldan ceza sahasına girdi, arka direğe hareketlenen Cisse'yi gördü. Senegalli santrfor, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 68'inci dakikada Şimşekler yine golü Cisse'nin ayağından buldu.81'inci dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkarmaya çok yaklaştıCisse, böylece hat-tricki kaçırdı.ALANYASPOR, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı son altı maçta dördüncü galibiyetini aldı. Trabzonspor bu sonuçla, Alanyaspor'un ligde en fazla mağlup ettiği dört takımdan biri oldu. Alanyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 10 Süper Lig maçında üçüncü galibiyetini alabildi. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin (5) ardından deplasmanda en az gol atan takım (7) olan Alanyaspor, maçta ezber bozarak 2 gol birden attı.