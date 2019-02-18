Elmalı’da gönülleri fethetti

BUGÜN NELER OLDU

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesinde partisinin ilçe teşkilat toplantısına katıldı. Ardından Yuva ve Salur Mahalleleri'nde vatandaşlarla bir araya gelen Çavuşoğlu önemli mesajlar verdi. Geçmişte CHP'ye oy verenlerin birçok partinin kurduğu ittifak nedeniyle rahatsız olduğunu gördüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Çünkü kurdukları ittifakın içinde PKK var. Efendim, 'HDP meşru partidir. Bunlarla ittifak yaparız' demeleri bunları aklamaz. Bugün o parti PKK'nın yüzde 100 güdümündedir. PKK izin vermezse, bir adım bile atamazlar. PKK'nın önde gelen teröristleri 'bu ittifakı destekliyoruz' çağrısı yapıyor. Bu ittifakın içinde kim var, PKK var. Vatanı, milleti seven diğer partilere oy vermiş, başta CHP olmak üzere vatandaşımız bunu kabullenemiyor" açıklamasında bulundu.Türkiye Cumhuriyeti'nin artık özgüvenini yeniden kazandığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Kimsenin karşısında ezik değiliz, kimseye de muhtaç değiliz. Geçmişte Irak'a girerdik, 'çekilin' derlerdi, çekilirdik. Ama şimdi 'girmeyin' dedikleri Afrin'e giriyoruz, 'giremezsiniz' dedikleri Fırat Kalkanı bölgesine giriyoruz. PKK, YPG, DAEŞ, ne kadar terörist varsa hepsini temizliyoruz. Fırat'ın doğusunda 'Yapma, etme' diye kimin ne dediği bizi ilgilendirmez. Buradan bu teröristler ya temizlenecek ya da temizleyeceğiz. Başka çaresi yok. Eskiden sahada kazanıp masada kaybediyorduk. Artık masada da kaybetme devri bitti" dedi. Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ise Antalya'da 19 ilçenin arasında en yüksek oy oranına ulaşmak isteriklerini söyledi.