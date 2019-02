Geleceğin MotoGP şampiyonları

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan çift yumurta ikizleri 15 yaşındaki Can ve Deniz Öncü kardeşler, 4 yaşındayken sürmeye başladıkları motosiklette başarıdan başarıya koşuyor. Can Öncü, 2018 yılında FIM Moto3 CEV Junior Dünya Şampiyonası'nda birinciliği kazanıpunvanını elde etti. Asya Yetenek Kupası şampiyonu Deniz Öncü de kardeşi Can ile motor sporları kariyerinde hızlı adımlar atmaya devam ediyor. Kardeşiyle şampiyonalarda yarışmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Can Öncü,ifadelerini kullandı.