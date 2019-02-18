Geleceğin MotoGP şampiyonları

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan çift yumurta ikizleri 15 yaşındaki Can ve Deniz Öncü kardeşler, 4 yaşındayken sürmeye başladıkları motosiklette başarıdan başarıya koşuyor. Can Öncü, 2018 yılında FIM Moto3 CEV Junior Dünya Şampiyonası'nda birinciliği kazanıp 'ilk Moto3 yarışını da kazanan en genç pilot'
unvanını elde etti. Asya Yetenek Kupası şampiyonu Deniz Öncü de kardeşi Can ile motor sporları kariyerinde hızlı adımlar atmaya devam ediyor. Kardeşiyle şampiyonalarda yarışmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Can Öncü, "Asya Şampiyonası'nda birlikte yarıştık. Kardeşim Deniz birinci, ben üçüncü oldum. O hedefi gerçekleştirdik. Redbul Rookies Kupası'nda ben şampiyon oldum kardeşim ikinci oldu. Bu yıl da Junior kategorisinde kardeşim yarışacak, ben de Moto3'de şampiyon olmaya çalışacağım"
ifadelerini kullandı.