Gergin maçta kazanan yok

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Serik Belediyespor, sahasında Cizrespor ile 1-1 berabere kaldı. 21. dakikada Cizrespor'dan Mehmet topu filelerle buluşturdu. 60'ıncı dakikada Serik Belediyespor'dan Kaan, köşe atışından gelen topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1.
63'üncü dakikada Cizrespor'dan Cemal ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Maçın ardından Cizrespor cephesinden Serik Belediyespor taraftarlarına yönelik tepkiler nedeniyle iki taraf arasında gerginlik çıktı.
Polisin müdahalesiyle gerginlik büyümeden önlendi. 2'nci Grup takımlarından Kemerspor ise Alibeyköyspor'u 25'inci dakikada Papaker'in golü ile galibiyete uzandı. Ve düşme hattından çıkmak için umutlandı.