Gergin maçta kazanan yok

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Serik Belediyespor, sahasında Cizrespor ile 1-1 berabere kaldı. 21. dakikada Cizrespor'dan Mehmet topu filelerle buluşturdu.63'üncü dakikada Cizrespor'dan Cemal ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Polisin müdahalesiyle gerginlik büyümeden önlendi. 2'nci Grup takımlarından Kemerspor ise Alibeyköyspor'u 25'inci dakikada Papaker'in golü ile galibiyete uzandı. Ve düşme hattından çıkmak için umutlandı.