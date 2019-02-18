Kazanma zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasının son maçında Antalyaspor evinde ağırlayacağı lider Medipol Başakşehir'i yenerek çıkışa geçmek istiyor.Ligde 29 puanı olan Antalyaspor'da hedef liderden puan almak olacak. Teknik direktör Bülent Korkmaz da bu karşılaşmayşıolarak gördüklerini açıklamıştı.Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kırmızı beyazlı ekipte cezalı oyuncu olmazken, uzun süredir forma giyemeyen Celustka ise sakatlığı nedeniyle bu maçı da kaçıracak.Akreplerin devre arası transferleri Fredy ve Amilton'un bu maçta ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.ANTALYASPOR'UN devre arasında kadrosuna kattığı Fredy Ribeiro ve Amilton Silva, kulübün sosyal medya hesabından taraftara seslendi. İki oyuncu da 'Taraftarımızın desteğini bekliyoruz' dedi. Antalyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Chico ise kendi ülkesinde maçla ilgili açıklamada bulundu. Robinho, Adebayor, Clichy ve Arda Turan gibi önemli oyunculardan kurulu Başakşehir karşısında zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayan Chico, kusursuz bir oyun ortaya koyarak zafer kazanmak istediklerini söyledi. Chico, en büyük itici güçlerinin ise taraftar olacağını sözlerine ekledi.