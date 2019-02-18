Kupa ve hacamata yoğun bir ilgi var

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA Şehir Hastanesi'nde kısa süre önce hizmete giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi'nde (GETAT) kupa ve hacamat tedavisi yoğun ilgi gördü. GETAT Sorumlusu Dr. İzzet Demirbaş, birçok hastalığa iyi gelen tedavinin ehil ellerde yapılması gerektiğinin altını çizerek, ehil olmayan kişiler ve steril olmayan ortamlarda yapılacak bu tedavinin ciddi sağlık sorunlarına yol açacağını söyledi.Dünya Sağlık Örgütü'nün kupa ve hacamatı uygun gördüğü hastalık listesinin geniş olduğunun altını çizen Demirbaş, "Kupa ve hacamat, genelde sırt, eklem, bel ağrıları ve miyofasiyal ağrılarda çok etkin ve oldukça etkili bir yöntem. Kas ve iskelet sistemi ile varis ve damar hastalıklarında da çok ciddi faydası var. Ayrıca bağışıklık sisteminin artırılması ve zindelik için de kullanılıyor" diye konuştu.