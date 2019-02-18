‘Sev kendini’ temalı parti

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA Agora Alışveriş Merkezi, Num Num ve AntalyaFace Dergisi işbirliğiyle '#sevkendini' temasıyla özel bir parti düzenlendi. Num Num Parti'ye kent sosyetesi, ünlü isimler ile çok sayıda davetli katıldı. Davetliler özel bölümde çekilen resim ile bu anı ölümsüzleştirdi.'En çok sevmeniz gereken kişiyi hatırlatmak istedik' sloganıyla hazırlanan davette konuklar özel olarak hazırlanan ışıklı salıncak ve atlıkarıncada fotoğraf çektirerek '#sevkendini' etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı. Num Num özel menüsünden hazırlanan kokteyller ve yemeklerin tadına bakan konuklar, lezzetlere tam not verdi. Num Num Parti'de DJ Tuluğ sahne aldı.