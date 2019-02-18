Yeşil altından 2 milyon lira

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde geçen yıl bin 233 ton defne yaprağı hasadından yaklaşık 2 milyon lira gelir elde edildi. Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, Manavgat defnesinin en kaliteli defne olarak kabul edildiğini söyledi. Çalış, "Türkiye genelinde kilosu 93 kuruştan alınırken, Manavgat defnesinin kilosu ise 1 lira 60 kuruş" dedi. Bu üretimden orman köylüsünün yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ederken, bu gelirin artması için ise tesis gerekiyor. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Ahmet Boztaş ise "İzmir merkezli firmalar, defne yapraklarını orman köylülerinden alıyor. Geliri artırmak için tesis kurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.