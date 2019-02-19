12 ay turizme kongre katkısı

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ULUSLARARASI Kongre ve Konvansiyon Birliğince (ICCA) düzenlenen Akdeniz Bölge Toplantısı Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleşen toplantıya, Fransa'dan Fas'a, Azerbaycan'dan Hırvatistan'a 15 farklı ülkeden üyeler katıldı.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Antalya'nın doğal ve tarihi değerleri ile 14 milyon turist ağırlayan bir çekim merkezi olduğunun altını çizdi ve kongre turizmi potansiyeline dikkat çekti. Karaloğlu, Antalya'nın dört bir yanında bulunan otellerde 210 bin koltuk oturma kapasitesi olan 5 yıldızlı kongre ve konferans salonlarının olduğunu ifade etti. Karaloğlu, "Şehrimizin huzur, barış ve kardeşlik ortamını muhafaza ederek turizmi geliştirmek, çeşitlendirmek ve 12 aya yaymak istiyoruz" diye konuştu. Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Eg ise ICCA'nın Akdeniz çanağını oluşturan 15 ülkenin katılımından oluşan motivasyon toplantısını bu yıl Antalya'ya aldıklarını söyledi. Ege, toplantı için gelen gruba toplantı salonu dışında neler olduğunu canlı canlı yaşattıklarını, Perge Antik Kenti başta olmak üzere tarihi ve kültürel merkezleri gezdireceklerini belirtti.