Antalyalı atletlerden şehri aşan dereceler

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Okul Sporları tarafından Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Tesisleri'nde gerçekleştirilen Okullar Arası Liselerarası Atletizm Yarışları tamamlandı.Gençler Gülle atma yarışlarında ise aynı okul öğrencisi 9. sınıftanÖte yandan, kızlarda 300 metre engelli yarışmasında Saime Salih Konca Lisesi 3. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Berna Boduç ise 50 saniyelik derecesiyle Antalya 1'incisi unvanını kazanıp İzmir'deki liseler arası grup müsabakalarında Antalya'yı temsil etme hakkını elde etti.