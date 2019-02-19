Antalyalı atletlerden şehri aşan dereceler

ANTALYA Okul Sporları tarafından Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Tesisleri'nde gerçekleştirilen Okullar Arası Liselerarası Atletizm Yarışları tamamlandı. Gençler 200 metrede Envar Koleji Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Alihan Akca, 24 saniyelik derecesiyle Antalya 1'incisi olurken 100 metrede ise 12.53 lük derecesiyle Antalya 2'incisi olma başarısını gösterdi.
Gençler Gülle atma yarışlarında ise aynı okul öğrencisi 9. sınıftan 14 yaşındaki İsmail Yılmaz da 9.51 metrelik derecesiyle Antalya 2'incisi oldu.
BERNA TEMSİL EDECEK
Öte yandan, kızlarda 300 metre engelli yarışmasında Saime Salih Konca Lisesi 3. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Berna Boduç ise 50 saniyelik derecesiyle Antalya 1'incisi unvanını kazanıp İzmir'deki liseler arası grup müsabakalarında Antalya'yı temsil etme hakkını elde etti.